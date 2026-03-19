Si è concluso con l’approvazione della proposta di delibera da parte del Consiglio Comunale del 17 marzo scorso il percorso della digitalizzazione della tavole di zonizzazione del PRG del Comune di Andria. «Nella seduta del 17 marzo u.s. il Consiglio Comunale ha condotto a termine il lungo percorso per la digitalizzazione delle tavole di zonizzazione del P.R.G.- Piano Regolatore Generale di Andria del 1995 – commenta l’Assessore alla Visione Urbana arch. Anna Maria Curcuruto – compreso l’aggiornamento della cartografia alle ortofoto più recenti, le correzioni di errori e inesattezze delle varie tavole cartografiche, che tante difficoltà hanno creato negli anni, sia ai tecnici del Comune, che ai liberi professionisti ed ai loro committenti.

Le tavole del PRG, dell’intero territorio comunale, ora digitalizzate, saranno così confrontabili e sovrapponibili con tutti gli altri piani comunali e territoriali sovraordinati, provinciali, regionali o nazionali, anche nel campo della sicurezza e della tutela paesaggistica e ambientale.

E’ certamente un tema di interesse specifico, che apparentemente non coinvolge la città – spiega l’Assessore – ma fa parte dell’obiettivo di quella semplificazione amministrativa e della trasparenza che l’Amministrazione Bruno ha inteso perseguire in questi anni.

Insieme al SIT – Sistema Informativo Territoriale, in fase di collaudo, sarà possibile, anche grazie alla digitalizzazione delle tavole di PRG, fare ogni ricerca di informazioni in campo urbanistico sul Sito del Comune non solo per i tecnici ma anche tutti i cittadini, semplicemente accedendo ad un computer, senza muoversi da casa o dal loro luogo di lavoro, senza problemi di traffico, di parcheggio e di attese negli uffici. Possiamo dire che l’informatizzazione di tutti gli accessi alle informazioni di dati generali non solo semplifica la nostra vita ma riduce, indirettamente, anche l’inquinamento ambientale da traffico urbano».