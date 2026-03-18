“Insieme… disarmare il linguaggio”, si apre così il nuovo numero del mensile di informazione della diocesi di Andria in linea con il messaggio di Leone XIV per la Quaresima 2026. «Cominciamo a disarmare il linguaggio – sottolinea il Santo Padre – rinunciando alle parole taglienti, al giudizio immediato, al parlar male di chi è assente e non può difendersi».
Invita a «lasciare il superfluo per riscoprire ciò che davvero ci edifica come chiesa» Mons. Luigi Mansi, vescovo della Diocesi di Andria nel messaggio per il periodo di Quaresima. A guidare in questo tempo i fedeli sono tre verbi che Mons. Mansi evidenzia: incontrare, testimoniare e servire per «diventare Quaresima: un popolo che prepara lo spazio per la luce del Risorto».
Spazio come ogni edizione ai racconti della vita diocesana con le esperienze di associazioni e movimenti che operano sul territorio.
L’edizione cartacea è disponibile nelle comunità parrocchiali e nelle edicole della città di Andria.