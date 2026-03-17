Si terrà venerdì 20 marzo 2026, alle ore 18.00, presso il Cristal Palace Hotel di Andria, un convegno pubblico dedicato al referendum sulla giustizia, dal titolo «Referendum – Le ragioni del No». L’iniziativa, promossa con la partecipazione dei ragazzi e delle ragazze di Libera BAT, si propone di offrire un’analisi critica e approfondita sul quesito referendario, illustrando le motivazioni di chi ritiene opportuno esprimere un voto contrario.

A introdurre e moderare i lavori sarà l’avv. Laura Di Pilato. Nel corso del pomeriggio interverranno il dott. Marco Gambardella, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani, e l’avvocato Valentina De Santis. Le conclusioni saranno affidate al dott. Renato Nitti, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani.

Previsto anche un collegamento da remoto con il dott. Luigi de Magistris, già magistrato, giurista e attivista civico, che porterà il proprio contributo al dibattito.

L’incontro rappresenta un’occasione di riflessione e approfondimento su un tema di grande rilevanza istituzionale, con voci autorevoli del mondo giuridico e della società civile.