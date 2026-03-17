Prende forma ad Andria la coalizione di centrosinistra che sosterrà la ricandidatura di Giovanna Bruno alle prossime elezioni amministrative di maggio 2026. Si tratta della novità del campo largo anche nella città di Andria con l’ingresso di Movimento 5 Stelle, Azione, Italia Viva al fianco del Partito Democratico e delle altre liste civiche che hanno già sostenuto la Sindaca uscente. Nel pomeriggio l’incontro che ha ufficialmente avviato un percorso politico unitario, che i promotori spiegano andare oltre la semplice somma aritmetica dei consensi per abbracciare, nelle intenzioni, un progetto più ampio di partecipazione civica e sociale.

L’alleanza unisce l’attuale esperienza di governo cittadino, guidata dal sindaco Bruno, al lavoro svolto dall’Intergruppo «Cultura, Salute e Ambiente», e si ispira dichiaratamente al modello del progetto regionale che ha portato Antonio Decaro alla presidenza della Regione Puglia.

Nel documento sottoscritto, le forze firmatarie rivendicano i risultati del mandato in corso, a partire dall’avanzato percorso di risanamento finanziario che, a detta dei sottoscrittori, sarà portato definitivamente a termine nella prossima consiliatura, superando così una crisi profonda ereditata dalla precedente amministrazione. Le decine di opere pubbliche avviate e concluse vengono indicate come la parte più visibile di un impegno che ha investito l’intera macchina amministrativa, con l’obiettivo di mettere la città nelle condizioni di investire con maggiore slancio in welfare, urbanistica e sviluppo industriale.

Guardando al futuro, la coalizione individua nei temi del traffico, dell’ambiente e dell’innovazione per il sistema produttivo e turistico le sfide strutturali da affrontare nel prossimo mandato, per le quali si ritiene necessaria una base politica e partecipativa più ampia, capace di coinvolgere la società civile oltre i confini della politica tradizionale.

Il documento è sottoscritto da otto soggetti politici: il Partito Democratico, con Gianni Addario; Andria Bene in Comune, con Agostino Ciciriello; Andria Lab, con Francesco Nicolamarino; Futura Rete Civita Popolare, con Michele Porro; Per Andria, con Daniela Maiorano; il Movimento 5 Stelle, con Michele Coratella; Azione, con Antonio Nespoli; e Italia Viva, con Vincenzo Bruno.