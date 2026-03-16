Nuovo Ospedale di Andria, aggiornamento dei lavori di questa mattina in Regione con l’Assessore alla Sanità Donato Pentassuglia, tavolo che era stato convocato nel corso dell’ultima audizione in Commissione Regionale lo scorso 4 marzo. Presente il Sindaco di Andria Giovanna Bruno che all’esito dell’incontro ha espresso soddisfazione «per la concretezza dell’azione dell’Assessore regionale che sta monitorando direttamente le procedure e che si auspica possa essere dirimente per giungere alla pubblicazione della gara per la realizzazione del nuovo ospedale».

Un tavolo proficuo che ha visto la partecipazione del Presidente della Provincia Bat, di Asset, della ASL BT, dell’Acquedotto pugliese e del Comune di Andria, con la presenza dei settori Lavori Pubblici e Urbanistica con l’Assessore alla Visione Urbana Anna Maria Curcuruto. «L’Assessore Pentassuglia ha chiarito che sulla vicenda Nuovo Ospedale insistono due profili che vanno di pari passo ma che non interferiscono l’uno con l’altro né s’inficiano a vicenda – spiega il Sindaco Bruno – Il primo attiene al completamento del contraddittorio sui 390 rilievi sollevati da Asset ai progettisti su cui gli stessi progettisti stanno rispondendo e nel giro di qualche giorno si terminerà».

L’altro profilo, invece, è quello che attiene la viabilità e che vede il Comune di Andria soggetto attuatore di tutta la progettazione e l’esecuzione, mentre la legittimazione su tutte le aree passa anche da ANAS, Provincia, Comune e Regione: per questo motivo il prossimo tavolo di aggiornamento vedrà anche la presenza di ANAS. L’Assessore Pentassuglia ha precisato nel corso dell’incontro che l’aspetto della viabilità registra un notevole passo avanti grazie all’impegno del Comune. «Un problema, quello della viabilità, che ho posto io in prima persona – ricorda il Sindaco Bruno – perché il progetto iniziale della ASL con l’allora D.G. non affrontava affatto la questione, cosa che certamente si sarebbe riproposta all’indomani della realizzazione dell’ospedale. Questo per ricordare che il tema della viabilità non ha nulla a che vedere con la procedura di realizzazione del nuovo ospedale in sé».

Il tavolo sarà nuovamente aggiornato a breve dall’Assessore Pentassuglia con una nuova convocazione, alla presenza anche di ANAS.