Sono iniziate questa mattina le operazioni di abbattimento della storica struttura centrale dell’ex mercato ortofrutticolo tra via Barletta e via Vecchia Barletta ad Andria. Viene giù una struttura presente dagli anni ’60 e che ha ospitato per circa 60 anni proprio le contrattazioni dei grossisti di frutta e verdura in un territorio molto vasto. Negli scorsi giorni c’è stata l’inaugurazione e il definitivo trasferimento della struttura in via della Costituzione in zona PIP anche per permettere una accelerazione delle operazioni che prevedono una riqualificazione dell’intera area di proprietà comunale.

Eliminata quella struttura centrale, infatti, si procederà alla riqualificazione degli ex magazzini dei grossisti di ortofrutta in cui saranno realizzati laboratori artigianali nell’ambito di un’idea che ha intercettato due finanziamenti per la creazione di un vero e proprio polo culturale della città. Infatti si sta procedendo alacremente per completare le attività ricomprese nel maxi finanziamento PINQUA con cui si realizzerà proprio la riqualificazione degli spazi interni ed esterni dell’area che alla fine consegneranno 10 box ristrutturati destinati ad atelier artistici, artigianali, culturali, digitali, affidati alle realtà del Terzo Settore. Parallelamente è stato intercettato un altro finanziamento nell’ambito del programma nazionale Metro Plus e che permetterà la creazione di un teatro tenda da 800 posti a sedere e che sarà completata anche da un anfiteatro all’aperto.

Al lavoro gli assessorati all’urbanistica ed ai lavori pubblici della città di Andria. In particolare per la parte relativa al progetto PINQUA nato attorno all’area di cantiere della stazione Andria Nord i tempi sono piuttosto ristretti considerando la proroga ricevuta in tutta Italia a giugno prossimo per il completamento delle opere. Per l’altra fonte di finanziamento, invece, si dovrebbe procedere in continuità con gli uffici comunali al lavoro, dopo lo studio di pre fattibilità, per i bandi di progettazione definitiva e di affidamento dei lavori.