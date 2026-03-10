Le ragioni del Si e le ragioni del No in una serata con un parterre di relatori particolarmente qualificato e buona partecipazione alla ricerca di un orientamento rispetto alla prossima tornata referenderia del 22 e 23 marzo sulla riforma della giustizia. La serata ad Andria organizzata dall’Intergruppo consiliare e dal Forum Ambientalista di Puglia ha visto l’introduzione dei lavori affidata al prof. Giuseppe Losappio ordinario di Diritto Penale all’Università di Bari. Poi a seguire la discussione sui diversi punti di vista con toni pacati ma anche accorati per richiamare i cittadini alla massima attenzione per un voto che potrebbe segnare in modo significativo la giustizia italiana nel prossimo futuro.

Il Sostituto Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Bari il dott. Francesco Bretone e l’avv. Giuseppe Cioce per il Si e, di contro, l’avv. Bepi Maralfa e l’avv. Domenico Di Terlizzi per il No. Da un lato la necessità di separazione di carriere tra inquirenti e giudicanti e dall’altro lo squilibrio di poteri per una riforma che potrebbe andare a modificare sette articoli della Costituzione.

Il servizio di News24.City.