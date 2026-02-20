Un nuovo e più funzionale ambulatorio mobile come naturale conseguenza del lavoro più specialistico svolto all’interno dell’ambulatorio solidale fisico in via Pellegrino Rossi ad Andria. Ad inaugurarlo con una benedizione nella giornata che il cattolicesimo celebra con il Mercoledì delle Ceneri, la Misericordia di Andria all’esterno della Parrocchia delle Sacre Stimmate con il padre spirituale della Confraternita don Giuseppe Zingaro. Un ambulatorio mobile potenziato per un progetto di prossimità che in realtà in città la Misericordia già svolge a partire da giugno dello scorso anno tutti i lunedì. Al mattino presso il mercato settimanale e nel pomeriggio in diversi quartieri andriesi.

«La Misericordia da tanto ha come obiettivo principale quello di lavorare sulla prevenzione perché è davvero importante – ha spiegato Gianfranco Gilardi Direttore dei Servizi della Misericordia di Andria – Per cui noi abbiamo pensato sin dall’inizio, dopo l’ambulatorio solidale, di attivare anche questa struttura mobile che è presente al mercato settimanale proprio per fare attività di prevenzione e anche di primo soccorso. Per questo abbiamo pensato di migliorare la struttura con un mezzo nuovo più ampio e più attrezzato al fine di garantire una migliore funzionalità».

Ed in soli sei mesi di questa attività da giugno a dicembre del 2025 l’ambulatorio mobile ha registrato 908 accessi mentre nel primo mese del 2026 sono stati 137. L’attività all’interno dell’ambulatorio solidale, che vede la presenza di medici specialisti volontari oltre che l’accreditamento ASL e la presenza del direttore sanitario il dr. Nicola Mariano, ha fatto registrare 458 accessi con diverse specialità con otorino, cardiologo, dermatologi, ginecologa oltre che un ecografo particolarmente attivo. Accanto a questi numeri sono state molteplici le giornate di prevenzione aperte alla cittadinanza ed organizzate con l’ausilio proprio dei medici volontari e dei partner della Confraternita andriese. Ma la presenza dell’ambulatorio mobile è particolarmente apprezzata dalla comunità.

«C’è soddisfazione della gente – ha spiegato Gianfranco Gilardi – perché avere un’immediatezza anche nella misurazione dei parametri ed avere anche la possibilità di andare poi nell’ambulatorio solidale quindi effettuare anche delle visite specialistiche e delle consulenze rende il progetto particolarmente positivo».