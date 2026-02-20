Il calcio come testimonianza di impegno, sacrificio e unione di intenti. Si è parlato di questo nel corso dell’incontro dal titolo “Un calciatore per Amico”, che si è svolto ieri pomeriggio nell’Auditorium “Mons. Di Donna” della Parrocchia SS. Sacramento di Andria. Al centro dell’iniziativa organizzata dalla Fidelis Andria in collaborazione con l’Associazione “Amici della Fidelis”, il dialogo tra i calciatori biancazzurri, Facundo Marquez, Christian Barberini e Matteo Ronchi – accompagnati dai dirigenti, Antonio D’Ettole (presidente onorario) e Sabino Campanile (Direttore generale del Settore giovanile) – e i bambini della comunità parrocchiale andriese. Con loro sul palco anche Piero Paparusso e Francesco Casiero dell’Associazione Amici della Fidelis e la moderatrice dell’incontro, Roberta Sgaramella, che si sono confrontati sulla personale esperienza degli atleti della Fidelis Andria, dentro e fuori dal campo, ma soprattutto sui valori del rispetto, dell’amicizia e della sportività.