I consiglieri regionali Domenico De Santis e Giovanni Vurchio, unitamente all’Assessore Debora Ciliento, hanno depositato una richiesta formale di audizione in Commissione Sanità dell’Assessore competente, al fine di affrontare con urgenza lo stato delle procedure amministrative relative alla realizzazione del nuovo ospedale di Andria e Bisceglie.

«Alla luce delle recenti interlocuzioni istituzionali intercorse in queste ore sul tema e del rinnovato confronto tra gli enti coinvolti – si legge in una nota – riteniamo indispensabile la costituzione di una task force istituzionale che metta attorno allo stesso tavolo tutti i soggetti competenti, con l’obiettivo di accelerare le pratiche amministrative e giungere nel più breve tempo possibile alla pubblicazione delle gare d’appalto.

La realizzazione del nuovo ospedale di Andria e Bisceglie rappresentano una priorità strategica per il territorio e per la tutela del diritto alla salute dei cittadini. È pertanto necessario attivare strumenti straordinari di coordinamento tra uffici regionali, strutture tecniche e amministrazioni interessate, così da superare eventuali criticità e ridurre sensibilmente i tempi burocratici.

Con la richiesta di audizione, che integra e rafforza quella già presentata, chiediamo formalmente l’avvio di un percorso istituzionale chiaro e trasparente, culminante nella costituzione della task force e nella definizione di un cronoprogramma certo per l’avvio delle gare.

Confidiamo in un confronto costruttivo in Commissione, anche alla luce dell’audizione già richiesta, e in un impegno concreto da parte degli organi competenti, nell’interesse esclusivo della comunità e del potenziamento dell’offerta sanitaria regionale».