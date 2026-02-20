Operazione Verità sulla situazione debitoria del Comune di Andria. L’iniziativa di Forza Italia e Movimento Pugliese nasce dalla necessità di ristabilire una narrazione corretta e trasparente sulla reale situazione economico-finanziaria del comune federiciano. Non interpretazioni di dati, ma documenti alla mano, i quattro consiglieri del centrodestra, Donatella Fracchiolla, Marcello Fisfola, Luigi Del Giudice e Nino marmo, hanno spiegato la vera storia dei debiti, ribaltando tutto quanto finora detto dal centrosinistra.

Alla presenza del candidato sindaco del centrodestra Sabino Napolitano, è stata fatta chiarezza anche sulla strada intrapresa per il risanamento, che vede in gran parte soldi giunti dallo Stato, mentre nell’ultima relazione della Corte dei Conti si chiede esplicitamente al Comune di accelerare l’attuazione delle misure previste dalla procedura, facendo fronte ad una serie di criticità, alle quali l’amministrazione Bruno non ha posto rimedio.

Aldo Losito