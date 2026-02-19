I consiglieri comunali di Forza Italia e Movimento Pugliese indicono una conferenza stampa alla quale parteciperà anche il candidato sindaco del centrodestra Sabino Napolitano:

«​I consiglieri comunali di Forza Italia e Movimento Pugliese Luigi Del Giudice, Marcello Fisfola, Donatella Fracchiolla e Nino Marmo invitano alla conferenza stampa che si terrà Venerdì 20 Febbraio, alle ore 11:00, presso la sede di Via Torino n. 12 b, alla quale parteciperà il candidato sindaco del centrodestra Sabino Napolitano.

L’iniziativa nasce dalla necessità di ristabilire una narrazione corretta e trasparente sulla reale situazione economico-finanziaria del Comune di Andria. Di fronte a una sistematica opera di mistificazione condotta dall’amministrazione di centrosinistra, i gruppi di opposizione di Forza Italia e Movimento Pugliese presenteranno dati, documenti e analisi tecniche.

È tempo che i cittadini conoscano la realtà dei fatti, spogliata dalla propaganda politica. Non permetteremo che le responsabilità amministrative vengano celate dietro un gioco di specchi che danneggia solo la comunità andriese».