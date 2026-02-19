I consiglieri comunali di Forza Italia e Movimento Pugliese indicono una conferenza stampa alla quale parteciperà anche il candidato sindaco del centrodestra Sabino Napolitano:
«​I consiglieri comunali di Forza Italia e Movimento Pugliese Luigi Del Giudice, Marcello Fisfola, Donatella Fracchiolla e Nino Marmo invitano alla conferenza stampa che si terrà Venerdì 20 Febbraio, alle ore 11:00, presso la sede di Via Torino n. 12 b, alla quale parteciperà il candidato sindaco del centrodestra Sabino Napolitano.
L’iniziativa nasce dalla necessità di ristabilire una narrazione corretta e trasparente sulla reale situazione economico-finanziaria del Comune di Andria. Di fronte a una sistematica opera di mistificazione condotta dall’amministrazione di centrosinistra, i gruppi di opposizione di Forza Italia e Movimento Pugliese presenteranno dati, documenti e analisi tecniche.
È tempo che i cittadini conoscano la realtà dei fatti, spogliata dalla propaganda politica. Non permetteremo che le responsabilità amministrative vengano celate dietro un gioco di specchi che danneggia solo la comunità andriese».

ARTICOLI CORRELATIALTRI ARTICOLI DELLO STESSO AUTORE