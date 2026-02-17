“Dal diritto della forza alla forza del diritto e del dialogo”, si apre così il nuovo numero di Insieme, mensile di informazione della Diocesi di Andria disponibile nelle edicole e nelle comunità parrocchiali.

In primo piano il messaggio di Mons. Luigi Mansi alle comunità parrocchiali definite «un tesoro inestimabile, i segni visibili della presenza di Dio nel nostro territorio». Spazio ai racconti della vita diocesana, dei movimenti e delle associazioni e delle realtà parrocchiali.

Nel numero di febbraio approfondimenti culturali sulla città di Canosa e sul premio nazionale Francovic per la sua storia cristiana, sui Carafa di Andria e la loro storia tra arte e mecenatismo e spunti di lettura suggeriti dalla redazione del giornale.

“Insieme” è disponibile nelle edicole della città e nelle parrocchie della Diocesi.