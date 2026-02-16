Al via nella Asl Bt il servizio di Psicologia di base, istituito in attuazione della Legge Regionale n. 11/2023. Nei distretti socio sanitari di Andria, Barletta, Trani-Bisceglie e Canosa-Minervino-Spinazzola è attivo il servizio di Psicologia di base che nasce per garantire un primo livello di assistenza psicologica facilmente accessibile e integrato con la rete sanitaria territoriale: il servizio sarà attivo dal mese di marzo anche nel distretto di Margherita-Trinitapoli e San Ferdinando.

La figura dello Psicologo di base ha l’obiettivo di individuare precocemente i bisogni psicologici dei cittadini e fornire un supporto qualificato, vicino al contesto di vita delle persone e delle comunità. L’accesso al servizio è semplificato e avviene attraverso i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta, gli specialisti e la PUA (Porta unica di accesso).

Tra le principali prestazioni offerte rientrano il sostegno nei casi di disagio emotivo temporaneo, difficoltà di adattamento, sintomi ansioso-depressivi, momenti critici del ciclo di vita, supporto alla gestione delle patologie croniche e all’aderenza alle cure, oltre alle attività di promozione del benessere psicologico. “L’attivazione del servizio – commenta il Commissario Straordinario Asl Bt Tiziana Dimatteo – rappresenta un ulteriore significativo passo verso il potenziamento dell’assistenza territoriale e della tutela della salute mentale di prossimità”.