Si amplia l’offerta di servizi per l’infanzia da parte del Comune di Andria. Riapre l’Asilo nido “Gabelli” che con la nuova gestione ha visto l’attivazione di 52 nuovi posti per i più piccoli. Al termine di una complessa fase di messa in esercizio del Nido Comunale è stato finalmente possibile utilizzare con piena fruibilità l’immobile che è stato assegnato in gestione all’operatore economico RTI ALIANTE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE/ KOINOS SOC.COOP. SOCIALE.

«Un lavoro sinergico tra Settore Tecnico delle Manutenzioni, Sportello Unico per le Attività Produttive, Settore Sistemi Informativi, Andria Multiservice, Settore Welfare e Pubblica Istruzione ha permesso di raggiungere questo risultato, facendo ripartire un servizio tanto atteso dalla città. Un altro obiettivo di mandato raggiunto», spiega l’Assessore alla Persona Giovanni Vilella.

«La struttura, dopo i lavori di riqualificazione e manutenzione degli ambienti interni ed esterni, ha visto anche un intervento significativo sugli impianti di climatizzazione. Ad oggi il nuovo asilo Gabelli si presenta quale spazio rinnovato nei luoghi e nella sicurezza» aggiunge l’Assessore al Quotidiano arch. Mario Loconte.

Il nuovo asilo sarà inaugurato il prossimo 21 Febbraio 2026 alle ore 10. Seguirà alle ore 11 l’Open Day. E’ possibile presentare la domanda di iscrizione per l’anno educativo in corso da oggi fino al prossimo 26 febbraio 2026. Il servizio è rivolto a bambine e bambini di età compresa tra i 3 mesi e i 36 mesi residenti nel Comune di Andria.

Tutti i dettagli per l’iscrizione, i criteri di accesso e le quote di compartecipazione sono sul sito www.comune.andria.bt.it

Presso l’Asilo Gabelli è stato attivato uno sportello di supporto alla compilazione delle domande che opera nei seguenti giorni e orari: lunedì e mercoledì 9:30 – 12:30 // mercoledì pomeriggio 14:30 – 17:00. Per tutte le info è possibile contattare i seguenti numeri: 328 8799814 – 329 0575076.