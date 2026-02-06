«La presentazione del disegno di legge sui Prodotti Agroalimentari Tradizionali rappresenta un passaggio fondamentale per tutelare e valorizzare le nostre eccellenze territoriali, che sono storia, identità e futuro dei nostri territori. Il merito di questa iniziativa legislativa va alla collega senatrice pugliese Annamaria Fallucchi, che con impegno e visione ha voluto accendere i riflettori su un patrimonio straordinario del nostro Paese».

Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia Mariangela Matera. «Promuovere le tradizioni enogastronomiche significa sostenere le filiere locali, rafforzare il Made in Italy e rendere l’Italia sempre più riconoscibile nel mondo attraverso la sua cucina autentica. In questa direzione si inserisce con forza il lavoro del governo Meloni, che ha rimesso al centro la difesa e la promozione del Made in Italy come asset strategico nazionale, sostenendo le produzioni di qualità e l’identità dei territori. Occasioni come questa dimostrano quanto sia importante fare squadra tra istituzioni e operatori del settore per trasformare le tradizioni in opportunità concrete di sviluppo e crescita».