Il comune di Andria informa che con ordinanza sindacale numero 61 del 6 febbraio 2026 è stata disposta, a scopo precauzionale, l’interdizione all’attraversamento pedonale della pineta comunale, a seguito dei danni provocati dal maltempo del 6 febbraio 2026.

L’interdizione riguarda l’intera pineta comunale compresa nel poligono delimitato da via Morelli, via della Pineta, via Pier Paolo Pasolini e via Walter Chiari.

Il provvedimento è valido da subito e fino a tutto il giorno 9 febbraio 2026, e comunque fino al completamento delle verifiche tecniche e al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Il provvedimento si rende necessario per consentire le verifiche dei danni causati dalle forti raffiche di vento del 6 febbraio 2026, che potrebbero aver compromesso la stabilità delle alberature e generato situazioni di pericolo per la pubblica incolumità.

È vietato l’accesso e il transito pedonale nell’area interdetta. Il comune invita a rispettare la segnaletica e le transenne. L’accesso è consentito esclusivamente al personale autorizzato.

Eventuali aggiornamenti saranno comunicati attraverso i canali istituzionali del comune di Andria. La collaborazione di tutti è fondamentale per la sicurezza collettiva.