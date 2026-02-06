Tre nuovi mezzi da lavoro per la Multiservice di Andria con un duplice ed importante obiettivo: sia quello di assicurare più sicurezza sul lavoro ai dipendenti e sia quello di migliorare di gran lunga la qualità degli interventi di manutenzione per cui la municipalizzata è chiamata ad operare sul territorio.

La presentazione ufficiale questa mattina con l’Amministratore Unico Antonio Griner che ha voluto anche specificare come l’investimento sia di circa 330mila euro ma di questi circa la metà sono stati intercettati con finanziamenti pubblici.

Una nuova e importante fase di modernizzazione ed efficienza operativa con l’obiettivo di stabilizzare sempre di più le attività, i servizi e le sfide future.