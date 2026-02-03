Da oltre 60 anni in un luogo provvisorio ed adattato ma soprattutto inglobato nel tempo nel tessuto urbano della città. Ora, invece, in zona artigianale potrà contare su di una struttura idonea e progettata per il suo utilizzo. Parliamo del mercato ortofrutticolo di Andria ufficialmente inaugurato oggi alla presenza del Presidente della Regione Antonio Decaro nonchè di tutte le autorità cittadine e territoriali dopo un lavoro durato relativamente poco: la sede di via Barletta, infatti, è stata sin da subito una interferenza al cantiere di interramento della ferrovia oltre che una struttura vetusta e spesso al centro di polemiche. Da qui l’idea dell’amministrazione comunale di chiedere un ulteriore finanziamento nell’ambito delle economie del progetto per costruire una struttura adeguata in zona Pip in viale della Costituzione. Da quell’idea sino alla realizzazione ed all’inaugurazione sono trascorsi in pratica poco meno di 5 anni con 4 milioni di euro di investimento.

Qualche disagio iniziale inevitabile per una modifica profonda sia per i grossisti che per i fruttivendoli al dettaglio, qualche problema logistico e struttura ancora da superare e l’idea futura di sistemare anche, in un’area attigua, un parcheggio specifico per coloro i quali devono acquistare. In più c’è il tema del prezzo di accesso su cui già la Confcommercio di Andria, che rappresenta i grossisti presenti nel mercato andriese, ha avviato interlocuzioni con l’amministrazione comunale. Resta comunque la soddisfazione per questa nuova struttura.

