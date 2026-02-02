Un rito performativo dove il colore non “illumina” soltanto ma diventa corpo, materia viva, gesto e parola. E’ andato in scena The Great Yellow ad Andria all’interno del Centro “Don Pino Puglisi” primo atto del Festival Castel dei Mondi che quest’anno celebrerà il 30esimo anniversario dalla sua nascita.

Andrea Cramarossa ed il Teatro delle Bambole hanno quindi aperto questo studio del giallo, il secondo approdo del percorso “Colors”. Lo spettacolo in scena con Chiara Bianchi, Francesca Diprima, Federico Gobbi e Fabio Guarici ha riscosso successo e permette di dare avvio al 2026 in compagnia del Festival.

Un Festival che celebra un traguardo raro e prezioso, il risultato di una visione che ha saputo rinnovarsi ed evolvere mantenendo sempre la barra dritta. Un festival multidisciplinare che tra “Squilibri e misteri” vivrà il suo momento clou dal 30 agosto al 13 settembre ma che intanto continua a lasciar semi sparsi sul suo percorso anche durante il resto dell’anno.

E le novità per l’edizione 2026 non mancheranno come ci spiega il direttore artistico del Festival Riccardo Carbutti.

Il servizio di News24.City.