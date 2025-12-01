In attesa della sesta edizione del Festival della Legalità, l’Amministrazione Comunale ha programmato l’Anteprima dal 2 al 5 dicembre prossimi, dedicata alla Trasparenza e Anticorruzione.

Nell’ambito del contenitore permanente e stabile di approfondimento, quale appunto il Festival della Legalità, il Comune di Andria ha posto tra i suoi obiettivi di mandato la sensibilizzazione e la promozione della trasparenza e della cultura della legalità anche attraverso campagne di informazione e di formazione sul valore della stessa e sui costi delle illegalità al fine di contribuire a creare una coscienza collettiva che marginalizzi i comportamenti “corruttivi”.

Con questa finalità nascono le apposite giornate ed iniziative sulla Legalità e Trasparenza, che rientrano fra gli “Obblighi di trasparenza ulteriori” previsti dalla Sottosezione “Rischi Corruttivi e Trasparenza” del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione.

Quattro le giornate formative previste, interamente dedicate all’approfondimento nell’ambito della formazione periodica in materia di Trasparenza e Anticorruzione, con un panel di esperti, fra cui lo stesso Organismo Indipendente di Valutazione Monocratico dell’Ente, con la supervisione del Segretario Generale dell’Ente Dott.ssa Rosa Arrivabene, nella qualità di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza.

Questo il programma della giornata di apertura: martedì 2 dicembre alle ore 10,30 presso la Sala Polifunzionale Food Policy Hub “Giornata di Formazione – Ripensare il lavoro pubblico. Persone e competenze per generare valore pubblico sui territori”.

Saluti del Sindaco Giovanna Bruno, introduzione del Segretario Generale del Comune di Andria, dr.ssa Rosa Arrivabene. A seguire, le relazioni del prof. Bruno Carapella, OIV Monocratico del Comune di Andria e autore del libro “Ripensare il lavoro pubblico”, sul tema “Persone e competenze al centro della organizzazioni pubbliche”; seguirà il prof. Fabrizio Baldassarre, professore DEMDI Università degli Studi di Bari sul tema “La gestione dei progetti nella Pubblica Amministrazione e le competenze di Project Management”; infine, prof. Antonio Nisio, professore DEMDI Università degli Studi di Bari sul tema “Creare valore pubblico”.