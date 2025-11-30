Riceviamo e pubblichiamo una nota a firma dei Giovani Democratici di Andria:

«I Giovani Democratici di Andria hanno scelto di mettere al centro del prossimo confronto pubblico un tema fondamentale, spesso dato per scontato ma essenziale per la qualità della vita di ognuno di noi: il diritto a respirare un’aria pulita. La nostra città, infatti, registra una qualità dell’aria pessima in diverse zone, dovuta in gran parte al traffico urbano. È da questa consapevolezza che nasce il nostro impegno a riflettere, insieme alla cittadinanza e alle istituzioni, su una nuova idea di mobilità sostenibile.

L’appuntamento è per lunedì 1 dicembre alle ore 18:30, presso il Chiostro di San Francesco – Food Policy Hub.

Ad aprire i lavori saranno Riccardo Mosca, Vice-Segretario dei Giovani Democratici Andria, e Giovanna Bruno, Sindaca di Andria. A seguire, verranno presentati e discussi i risultati del sondaggio cittadino sulla mobilità, introdotti da un tecnico che ne illustrerà i dati. Da qui partirà il confronto con l’Assessore comunale alla Mobilità, Pasquale Colasuonno, e con l’Assessora regionale alla Mobilità, Debora Cilento, che approfondiranno ciò che è stato fatto finora per migliorare la mobilità urbana e quali interventi sono previsti per il futuro, alla luce delle esigenze emerse dal sondaggio.

La seconda parte del convegno vedrà Gianluca Bruno parlerà dell’importanza del Trasporto Pubblico Locale come un valore aggiunto tale di un’infrastruttura essenziale per l’innovazione e la competitività di un territorio, mentre Andrea Catino offrirà un’analisi sociologica sulle trasformazioni della mobilità e la risposta della comunità durante la promozione del sondaggio. L’incontro si concluderà con un piccolo apericena. Invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare: immaginare il futuro della nostra città richiede coinvolgimento, condivisione e la capacità di adattarsi ai cambiamenti. Vi aspettiamo!».