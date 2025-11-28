L’ALFA Teatro, storica compagnia teatrale da oltre cinquant’anni presente nella città di Andria, torna sul palcoscenico con una nuova commedia dal titolo “3 Preti per una Besciamella”. Lo spettacolo, articolato in cinque quadri con cinque confessioni folli scritte da Tonio Logoluso, andrà in scena venerdì 28 novembre presso l’auditorium Monsignor Di Donna, situato nella parrocchia del SS. Sacramento in via Saliceti. Repliche il 5 e 13 dicembre.
La commedia vede la regia di Savino Troia e l’aiuto regia di Dina Fortunato. Sul palco si alterneranno gli interpreti Sabina Lorusso, Antonio Berardino, Mariella Colasuonno, Michele Ieva, Giovambattista Roberto, Enzo Patruno, Lello Conversano, Tina Monterisi, Mimmo Zingaro, Riccardo Casiero e Tonia Scaringella.
L’ingresso è previsto per le ore 20, con sipario fissata per le 20.30. I biglietti sono in vendita presso la tabaccheria Aduasio in via Don Luigi Sturzo.
L’evento rappresenta un’occasione per il pubblico andriese di sostenere una realtà teatrale che da mezzo secolo anima la scena culturale cittadina, proponendo commedie che uniscono intrattenimento e tradizione locale.