Allenarsi a riconoscere i primi segnali della violenza, per dire finalmente basta ai maltrattamenti di genere. In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il Centro Antiviolenza “Riscoprirsi” di Andria ha aperto le sue porte ad una delegazione della Fidelis Andria, composta dal presidente Luca Vallarella, il Direttore Sportivo Gianni Califano, mister Giuseppe Scaringella e alcuni giocatori biancazzurri. Ad accoglierli nella sede di via Don Luigi Sturzo, la presidente Patrizia Lomuscio insieme ad alcuni componenti dell’Associazione “Amici della Fidelis” e della Brigata Fidelis. In rappresentanza dell’Amministrazione comunale, promotrice dell’iniziativa, è intervenuto il vicesindaco Cesareo Troia. Con questa iniziativa ha preso ufficialmente il via “Open”, il progetto grazie al quale il Centro Antiviolenza diventerà un luogo fisico aperto a tutta la cittadinanza: uno spazio di utilità sociale per chi subisce la violenza e per creare una rete di supporto sempre più forte per il territorio.