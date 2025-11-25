All’esito del voto regionale il Sindaco di Andria Giovanna Bruno esprime soddisfazione per i risultati delle urne e le congratulazioni al neo Governatore di Puglia Antonio Decaro.

«Sarà davvero il Presidente di Tutta la Puglia, anche e soprattutto di coloro che hanno preferito il partito dell’astensionismo e che devono essere riconquistati uno ad uno, con fiducia e credibilità che il neo Governatore saprà infondere. Con Decaro, la Regione continuerà questa crescita importante iniziata 20 anni or sono, affinando tante situazioni da migliorare e performare, a partire dalla Sanità. Congratulazioni a tutti i componenti del nuovo consiglio regionale, che sia laborioso e leale per dare risposte ai territori, nel pieno rispetto dei ruoli politici e istituzionali. Un augurio speciale all’andriese Giovanni Vurchio, Presidente del Consiglio Comunale: il suo risultato e quello complessivo del PD consentono ad Andria di avere un’autorevole rappresentanza in via Gentile. A nome della Comunità andriese, infine, sento di ringraziare tutti i candidati al consiglio regionale della città federiciana, per aver scelto di mettersi in gioco in questa tornata elettorale».