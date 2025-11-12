“La Fidelis Andria comunica di aver risolto consensualmente il contratto con il portiere Gianmarco Summa. Il Club auspica per il calciatore i migliori risultati per il prosieguo della sua carriera sportiva e grandi soddisfazioni personali”.
La nota della società andriese per salutare l’estremo difensore uno dei due confermati rispetto alla scorsa stagione. Per lui in maglia biancazzurra 11 presenze totali di cui 7 in questa stagione. Ora resterà in serie D quasi certamente in un altro girone. Probabile un suo ritorno alla Reggina dove era cresciuto nel settore giovanile.