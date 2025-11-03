Si terrà domani, martedì 4 novembre, con inizio alle ore 10, presso il Monumento ai Caduti nel Parco IV Novembre ad Andria, la cerimonia provinciale di celebrazione della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate. Il programma della giornata prevede l’Alzabandiera e l’esecuzione dell’Inno d’Italia a cura del Coro della Scuola Secondaria di primo grado “Padre Nicolò Vaccina” di Andria.

A seguire, il Prefetto, accompagnata dal Comandante Provinciale dell’Arma dei Carabinieri, deporrà una corona al monumento ai Caduti per ricordare tutti coloro che hanno sacrificato la vita per la Patria, prima di porgere un indirizzo di saluto alle autorità civili, militari e religiose, ai rappresentanti delle associazioni combattentistiche e d’arma ed alla cittadinanza.

Alla cerimonia sarà presente il Sindaco di Andria Giovanna Bruno e gli altri sindaci dei comuni della provincia Bat, Autorità civili e militari e Associazioni Combattentistiche del territorio.