Il Comune di Andria accelera nel potenziamento della macchina amministrativa. La Commissione per la Stabilità Finanziaria degli Enti Locali (COSFEL), riunitasi il 15 ottobre 2025, ha espresso parere favorevole al piano assunzionale del Comune. Un’approvazione cruciale che sblocca l’immediato reclutamento di personale strategico e l’avvio di concorsi attesi.

Un obiettivo che corrisponde al fine di rendere l’amministrazione più efficiente e vicina alle esigenze dei cittadini e delle imprese. Il potenziamento della dotazione organica non è una mera aggiunzione numerica, ma si configura come la leva strategica per superare ed affrontare le sfide che attendono l’Ente, un investimento nel capitale umano per superare le rigidità burocratiche del passato e garantire lo snellimento dei processi operativi, in piena aderenza agli standard di efficienza attesi. Queste le azioni previste:

L’azione più urgente e mirata riguarda la riduzione dei tempi di pagamento. Con decorrenza 15 ottobre 2025, sono stati assunti 5 Istruttori Amministrativi Contabili a tempo determinato (part-time 28 ore).

Sono, queste, figure reclutate nell’ambito delle misure straordinarie previste dal Decreto Ministero delle Finanze del 21 marzo 2025 per il rafforzamento delle strutture preposte ai pagamenti.

Oltre agli inserimenti immediati, il Comune procede ora, con l’autorizzazione Cosfel, con le assunzioni e i concorsi programmati per il 2025, per Sicurezza e Servizi al Cittadino:

Novembre 2025: Prevista l’assunzione di 6 Operatori Esperti Amministrativi Contabili, tramite scorrimento della graduatoria vigente.

Sicurezza Urbana: Pubblicato in data 21 ottobre 2025 sull’Albo Pretorio il bando per il reclutamento di 13 Agenti di Polizia Locale, un tassello fondamentale per la sicurezza e il controllo del territorio.

Consolidamento Organico: Il piano prevede inoltre la stabilizzazione di 1 Assistente Sociale, l’assunzione di 1 Figura Dirigenziale e una selezione per 6 Progressioni Verticali interne, valorizzando le professionalità già presenti nell’Ente.

L’Amministrazione comunale assicura la massima trasparenza e celerità nel completamento di tutte le procedure, fondamentali per un servizio pubblico all’altezza delle aspettative della comunità.