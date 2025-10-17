Come ogni mese (fino a febbraio 2026) la Biblioteca Comunale “G. Ceci” ospiterà una serie di incontri moderati dal Collettivo KA-POW! dedicati a una selezione di capolavori del fumetto e del cinema d’animazione. I titoli presentati saranno disponibili per il prestito. L’iniziativa è realizzata in co-progettazione con l’Assessorato alla Bellezza del Comune di Andria.

Domenica 19 ottobre (alle ore 19:30) sarà la volta di “Tex: La valle del terrore”, straordinaria avventura scritta da Claudio Nizzi e illustrata da Magnus, pubblicata nel 1996 come Tex Speciale n. 9. Un’opera unica nel panorama della serie, frutto di otto anni di lavoro da parte di uno dei più grandi maestri del fumetto italiano.

Un racconto dal tono epico e crepuscolare, che vede Tex alle prese con una missione di giustizia e vendetta in una valle remota e selvaggia. I disegni dettagliatissimi di Magnus regalano un’interpretazione intensa e originale del personaggio, dando vita a una delle storie più amate e discusse del ranger.

L’evento è ad ingresso libero e aperto a tutte le età.