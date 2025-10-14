Venerdì 17 ottobre, alle ore 19:30, presso il Crystal Palace Hotel di Andria, si terrà la presentazione del libro “Sergio Ramelli: una storia che fa ancora paura”, scritto da Guido Giraudo, che sarà presente all’incontro.

Si tratta di un appuntamento per ricordare, riflettere e comprendere una delle pagine più dolorose e ancora attuali della storia italiana recente. L’opera ripercorre la vicenda umana e politica di Sergio Ramelli, giovane studente milanese ucciso nel 1975 a soli 18 anni. Un libro che, attraverso testimonianze e documenti, invita a riflettere sulla memoria, sull’intolleranza e sulla necessità di costruire un dialogo oltre le ideologie.

All’incontro interverrà anche l’avvocato Carmine Di Paola, con un contributo di riflessione sul significato civile e sociale della vicenda Ramelli e sul valore della memoria come responsabilità collettiva. L’iniziativa è aperta a tutti e rappresenta un momento di approfondimento e confronto dedicato a chi crede che ricordare sia il primo passo per comprendere e migliorare il presente.