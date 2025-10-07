Esprime soddisfazione il Sindaco avv. Giovanna Bruno per l’operazione “Balzo” messa a segno questa mattina nella città di Andria dai Carabinieri del Comando Provinciale di Barletta-Andria-Trani – supportati da personale del 6° Nucleo Elicotteri, dallo Squadrone Eliportato Cacciatori Puglia e dal Nucleo cinofili di Modugno, all’esito dell’indagine condotta dalla Procura di Trani.

«Andria ancora al centro della cronaca per traffico di droga – dichiara il Sindaco -. Sei gli arresti compiuti nei confronti di altrettanti soggetti che si avvalevano di minori per i loro loschi traffici. Un elemento che ci preoccupa e non poco: la manovalanza viene recuperata dai ragazzi, dai nostri giovani che invece dovrebbero essere altrove, coinvolti in progetti di crescita e maturazione valoriale. Grazie al lavoro delle Forze dell’Ordine che continuano a presidiare il nostro territorio cerchiamo di riaffermare con forza il valore della Legalità, per noi imprescindibile. Non permetteremo che questa città sia terra di nessuno».