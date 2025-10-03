Impeccabile in casa, mai sconfitta in trasferta: è il ruolino di marcia esibito dalla Fidelis nelle prime cinque partite di questo campionato. La sesta sarà domenica ad Aversa contro la Real Normanna, naturalmente in diretta su Telesveva con #semprefuoriperilcalcio. Non hanno lasciato punti per strada sin qui gli andriesi nella versione interna: nove quelli totalizzati nelle tre gare giocate al “Degli Ulivi”, per effetto delle vittorie contro Ferrandina, Paganese e – storia di domenica scorsa – Gravina. Non hanno mai perso, ma al tempo stesso non hanno mai vinto in trasferta i biancazzurri: hanno sfiorato il colpaccio al “Puttilli” nel derby contro il Barletta, hanno ripreso per i capelli quello con il Martina, ad un certo punto parecchio complicato. Il voto complessivo, per il primo segmento di stagione, è sicuramente alto. Manca, però, un ultimo step per completare il percorso di crescita dimostrare di poter starci a lungo tra le grandi. La Fidelis, seconda in classifica, a -2 dalla capolista Fasano, deve cominciare a vincere anche lontano dal “Degli Ulivi”. Possibilmente già ad Aversa contro una squadra che in cinque partite ha collezionato soltanto due punti e ha cambiato allenatore in settimana: esonerato Massimo Carnevale, ufficiale il ritorno in panchina di Giovanni Sannazzaro. E se l’Andria cercherà il primo acuto con la valigia da viaggio, Facundo Marquez andrà a caccia del primo gol in trasferta, dopo i tre realizzati tutti in appuntamenti casalinghi: rete decisiva nell’1-0 con la Paganese, doppietta (altrettanto decisiva) nel 4-1 in rimonta al Gravina. Capitolo formazione: il dubbio principale si riferisce a Frank Amoabeng, assente nelle ultime due gare. La sua eventuale presenza potrebbe orientare le scelte di Giuseppe Scaringella sul sistema di gioco: conferma della difesa a tre con Ronchi ed Allegrini braccetti ai fianchi di Cipolletta o ritorno al passato con due centrali ed altrettanti terzini? L’altro dubbio potrebbe riguardare il 2005 a centrocampo, con Tagliarino che contende la maglia da titolare a Dalla Riva, naturalmente in coppia con l’intoccabile Giorgione. In avanti, il punto fermo è Marquez, con Trombino e Leveque a sostegno. Real Normanna contro Fidelis Andria: fischio d’inizio previsto alle ore 15 allo stadio “Bisceglia” di Aversa, in diretta su Telesveva.