Un sogno che diventa realtà: è ciò che sta vivendo Francesco Pastore, giovane cestista tesserato con l’Atletica Andria della categoria Under 13, che sta partecipando al Trofeo CONI con la Federazione Italiana Pallacanestro, una delle manifestazioni sportive giovanili più importanti a livello nazionale.

Sorteggiato per rappresentare la provincia BAT nella squadra di basket pugliese impegnata nel torneo 3×3, Francesco ha avuto l’opportunità di confrontarsi con coetanei provenienti da tutta Italia, in un evento che unisce sport, passione e amicizia. Il Trofeo CONI non è solo una competizione, ma anche un’occasione di crescita personale e sportiva: quattro giorni intensi tra partite, allenamenti, scambi culturali e momenti di condivisione a Lignano Sabbiadoro.

Accompagnato dal tifo della propria famiglia, e da un referente tecnico della FIP, Francesco sta dando il massimo in ogni gara, dimostrando impegno, fair play e spirito di squadra – valori che stanno alla base del progetto CONI e della formazione sportiva giovanile dell’Atletica Andria.