Quasi 70 chili di rifiuti. E’ il “ricco bottino” raccolto in villa comunale domenica mattina scorsa dai volontari dell’associazione 3Place, notoriamente non nuova a questo genere di iniziative. In 38 si sono cimentati nel clean up del polmone verde cittadino.
I risultati sono stati i seguenti: 15 sacchi di plastica; 5 sacchi di vetro (con tantissime bottiglie di birra); 7 sacchi di secco; oltre 1000 mozziconi di sigarette; un preservativo. Il tutto per un totale di quasi 70 chili di rifiuti.
«Una quantità enorme visto che siamo in un ambiente naturale nel quale si presume di trovare solo natura e biodiversità – scrive 3Place in una nota -. L’azione è stato un mix di emozioni incredibili: dal signor Vincenzo G. che, prima si avvicina per ringraziarci e complimentarsi con noi per l’azione, e poi dopo 10 minuti lo abbiamo visto con guanti e sacco a raccogliere i rifiuti insieme a noi; ai meravigliosi ragazzi e ragazze del Centro Zenith che, anche quest’anno, hanno raccolto i rifiuti che altri umani hanno deciso di abbandonare; da un ragazzo Giuglielmo, che nonostante un evento alle 10.15, ci ha detto: “ragazzi anche se per poco, resto per darvi una mano”; a Maria Dina Lions Ruvo che ci son venuti a trovare ed hanno partecipato attivamente al cleanup; da Italia Nostra sezione Andria che anche quest’anno ha partecipato attivamente al cleanup; ad un gruppo di ragazzi e ragazze proveniente da Bisceglie, di cui Lucrezia facente anche parte del gruppo Bisceglie Plogging Puglia; dal piccolo Ricky, di soli 4 anni, che per l’ennesima volta partecipa assieme a sua mamma Tiziana, al cleanup; ai ragazzi e le ragazze che, leggendo sui social, hanno risposto presente. A tutti e tutte voi va il nostro immenso GRAZIE. E grazie anche agli operatori ecologici per il ritiro dei rifiuti da noi raccolti».