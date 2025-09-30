Quasi 70 chili di rifiuti. E’ il “ricco bottino” raccolto in villa comunale domenica mattina scorsa dai volontari dell’associazione 3Place, notoriamente non nuova a questo genere di iniziative. In 38 si sono cimentati nel clean up del polmone verde cittadino.

I risultati sono stati i seguenti: 15 sacchi di plastica; 5 sacchi di vetro (con tantissime bottiglie di birra); 7 sacchi di secco; oltre 1000 mozziconi di sigarette; un preservativo. Il tutto per un totale di quasi 70 chili di rifiuti.