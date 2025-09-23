Lunedì 29 settembre 2025 si svolgerà ad Andria la XXII edizione del Settembre Pedagogico Andriese. La Rete di Scuole C.I.S.A., alla quale fanno capo tutte le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado del territorio cittadino, col patrocinio comunale, organizza il consueto ed atteso appuntamento annuale che coinvolge l’intera cittadinanza: dirigenti scolastici, docenti, studenti, genitori, associazioni culturali, ente locale, terzo settore. Relatore sarà il prof. Ignazio Punzi, formatore, psicologo e psicoterapeuta familiare, sul tema “Lo sguardo che genera speranza”.

La sede dell’evento è l’IISS “Lotti-Umberto I” sito in via Cinzio Violante, 1 Andria. Di seguito il programma:

ore 16.30 Accoglienza e registrazione dei partecipanti

ore 17.00 Saluti della Presidente della Rete CISA e delle Autorità

ore 17.15 Relazione del prof. Ignazio Punzi, formatore, psicologo e psicoterapeuta familiare, sul tema “Lo sguardo che genera speranza”.

ore 18.30 Dibattito

ore 19.00 Conclusioni

A tutti i partecipanti sarà fornito attestato di partecipazione.