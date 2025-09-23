Giovedì 25 settembre 2025, alle 10, presso la Sala Conferenze del Food Policy Hub di Andria, si terrà la conferenza stampa inerente il progetto europeo “Biking Together – Pedalando insieme: Sostenibilità ed Educazione Stradale”, finanziato dall’Unione Europea nell’ambito del programma Erasmus+ Small-scale Partnerships in Youth (KA210-YOU), coinvolge partner ONG da Germania, Spagna, Portogallo e Italia.

I partner stranieri saranno ad Andria per cinque giorni, dal 22 al 26 settembre con l’obiettivo di apprendere direttamente dalla città, l’esperienza de I Bicipedi e la Scuola Primaria Federico II e replicarla e renderla fruibile nelle loro nazioni di appartenenza. Durante la permanenza verrà illustrata la nascita del progetto BiciBus, i risultati ottenuti e le metodologie formative sperimentate nel contesto locale ma anche internazionale, inserite nella guida appositamente redatta.

Questa iniziativa si inserisce anche nel quadro della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile, come parte dell’agenda urbana promossa da Urban Mobility Andria, in collaborazione con CicloAvis Andria, Legambiente Andria, 3Place e il Circolo dei Lettori L’evento vuole anche essere un momento in memoria e omaggio a tutte le persone scomparse in incidenti stradali in bici.

Durante l’incontro sarà presentato il sito ufficiale www.bikingtogether.eu contenente la guida su come avviare il BiciBus in qualsiasi città e scuola elementare d’Europa. Il manuale è disponibile in cinque lingue e offre linee guida pratiche, ispirate all’esperienza di Andria e arricchite dai partner europei facilmente applicabili in altri contesti urbani.

La presenza dei partner europei rende questa conferenza un momento di grande rilievo per la città di Andria e un segnale forte per l’Italia nella promozione della mobilità sostenibile, educazione stradale e cooperazione transnazionale.

Le giornate di formazione e la conferenza sono sostenute dalla collaborazione dell’impresa sociale Spazio Terre.