Altra tragedia ad Andria, a poche ore dalla morte del giovane rider Nicola Casucci. Questa mattina in via Monte Faraone c’è stato lo scontro violento tra un mezzo pesante ed un’auto, una Peugeot, su cui viaggiavano quattro persone. Tra queste c’era il 35enne andriese Antonio Grumo che è morto sul colpo. Inutili per lui i soccorsi giunti rapidamente sul posto. Feriti gli altri occupanti. Due di loro, una donna di 38 anni ed un uomo 33enne, sono ricoverati presso l’ospedale “Bonomo” di Andria con traumi al torace, e non sarebbero gravi. Un altro ferito è stato portato al “Dimiccoli” di Barletta. Sul posto per i rilievi è intervenuta la Polizia Locale di Andria. L’esatta dinamica è ancora vaglio. I due mezzi si sono letteralmente incastrati in una via di campagna. Antonio Grumo è la seconda vittima della strada in poche ore per la città federiciana. Una giornata funesta per la comunità andriese che in questi giorni vive i festeggiamenti dei Santi Patroni. Un momento di gioia inevitabilmente macchiato da due gravissime perdite.