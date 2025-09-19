Finisce in parità il match di andata del primo turno di Coppa Italia di Promozione tra i padroni di casa del Real Siti e la Virtus Andria. Si gioca sul sintetico del “San Rocco” di Stornara sotto un sole cocente di fine estate o quasi e il match fin dalle prime battute appare equilibrato anche se non ci sono degne occasioni di nota e così si va al riposo con il risultato a reti inviolate.

Nella ripresa non cambia il copione del match: sostanzialmente non è una gara noiosa ma non succede quasi nulla anche se c’è da dire che i ventidue in campo ci mettono tanto agonismo. Nei minuti finali arrivano le reti che sbloccano l’incontro. Al 85′ i foggiani passano in vantaggio con il neo entrato Davide Simone che sotto porta da azione d’angolo riesce a mettere in rete il vantaggio dei suoi. Sembrava essere il preludio ad un’altra sconfitta ma la Virtus Andria non ci sta e trova il meritato pari al 93′ con Robe Bedamatcha Cumarà che su assist di Lorenzo Scamarcio, di testa scavalca l’estremo difensore di casa, Casieri proteso in uscita e fa esplodere di gioia i suoi. Bella rete per l’attaccante originario della Guinea Bissau che firma anche la prima rete stagionale dei biancoazzurri andriesi. Il match termina 1-1.

Un buon pareggio esterno per la Virtus che doveva riscattare le due sconfitte subite in campionato e lo ha fatto con una prova d’orgoglio e con la dimostrazione che se si è concentrati e si lotta su ogni pallone le soddisfazioni arrivano, frutto di una consapevolezza che piano piano farà capolino nel giovane gruppo biancoazzurro.

Il match di ritorno si disputerà giovedì 2 ottobre al “Sant’Angelo dei Ricchi” di Andria mentre domenica prossima per i federiciani nella terza giornata del campionato di Promozione pugliese Girone A ci sarà la trasferta contro il Noicattaro al “Gaetano Scirea” di Bitritto.

IL TABELLINO

REAL SITI vs VIRTUS ANDRIA 1-1

REAL SITI: Casieri, Baccari, Antonacci (58′ Simone), Gallo, Cicchella, Lasalandra, Perdonò (70′ Cormio), Mazzacano (58′ Colucci), Di Vietro, Ciccone (73′ Vigliotti), Lattanzio.

A disposizione: Cangio, Pericolo, Caggiano, Riondino, Vasciaveo. All. Mario Lannunziata

VIRTUS ANDRIA: Di Benedetto, Falcetta (52′ Pepe), Petruzzelli, Scamarcio L., Monterisi, Contini; Sibillano (70′ Sabbar), Scamarcio D., Favullo; Lantano (83′ Sgarra), Bedamatcha Cumarà.

A disposizione: Lacerenza, Erminio, Moretti, Fortunato, Marchetta, Montrone. All. Cosimo Bruno Francischiello

ARBITRO: Antonio Altomare della sezione di Molfetta

ASSISTENTI: Danilo Pio Petralia di Taranto e Leonardo Circolone di Bari

MARCATORI: 85′ Simone (RS), 93′ Bedamatcha Cumarà (VA)

NOTE: ammoniti Gallo, Lattanzio, Colucci (RS), Scamarcio D., Contini (VA)