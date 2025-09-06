Un vero e proprio cruciverba dal titolo “Enigmistica Tricolore” portato nelle piazze, nelle strade e nelle spiagge da Fratelli d’Italia con obiettivo, come ogni estate, di raccontare un anno di politica del Governo guidato da Giorgia Meloni. Impegnati sui territorio parlamentari e militanti. E’ quanto accaduto anche ad Andria nella centralissima viale Crispi con il gazebo sotto il quale i rappresentanti cittadini e provinciali assieme alla parlamentare del territorio On. Mariangela Matera, hanno completato il cruciverba per raccontare i risultati dei provvedimenti del governo in particolare su sicurezza e giustizia.

Il servizio su News24.City.