Uno scontro molto duro quello tra Sindaco e Presidente del Consiglio Comunale che lascia il segno e che probabilmente è andato anche oltre le istituzioni con dichiarazioni al vetriolo per cui ora le opposizioni chiedono spiegazioni. E’ questo lo spirito che ha accompagnato il dibattito cittadino ad Andria di questi giorni dopo il consiglio comunale del 28 agosto scorso, da parte dei partiti di centrodestra e ribadito anche ieri sera nel corso di un gazebo organizzato da Fratelli d’Italia nella centralissima viale Crispi. Il tour che sta coinvolgendo piazze, strade e spiagge di tutta Italia, dal titolo Enigmistica Tricolore e voluto dal partito di riferimento della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ha permesso nel gazebo di Andria di affrontare anche i temi locali con lo scontro tra Giovanna Bruno e Giovanni Vurchio e cioè tra le due maggiori cariche politiche cittadine, a tenere banco assieme alle altre criticità registrate in questi mesi tra dati di inquinamento atmosferico, ambiente, traffico e lavori pubblici.

