Un grande entusiasmo testimoniato dalla tribuna dello stadio “Degli Ulivi” completamente gremita ben prima dell’inizio della presentazione ufficiale ed oltre due ore di spettacolo tra musica, interventi e conoscenza della squadra. E’ stato il Fidelis Day un momento per abbracciare idealmente e praticamente la nuova società guidata da Luca Vallarella e altri 22 soci e la nuova squadra costruita sartorialmente dal DS Gianni Califano e dal tecnico Giuseppe Scaringella.

Entusiasmo anche negli occhi dei protagonisti del campo che si sono ritrovati nello stadio “Degli Ulivi” dopo la sconfitta ai calci di rigore contro il Ferrandina in Coppa Italia. Squadra questa che sarà anche l’avversario domenica prossima della prima giornata di campionato.

Nel corso della serata tanti momenti musicali, la presentazione delle tante migliorie già apportate all’impianto di gioco andriese dalla nuova società compresa anche l’eliminazione definitiva dei pali che reggevano la rete di protezione davanti alla curva Nord. La novità di rilievo è la proposta rilanciata dal DG Vincenzo Pastore, già presentata agli organi competenti, di eliminare i vetri divisori dalla tribuna al campo da gioco. Uno dei tanti obiettivi della stagione che ora però deve concentrarsi inevitabilmente anche sul risultato sportivo come confermato dal vice presidente Giuseppe Cirulli.