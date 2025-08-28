Il fischio di inizio sarà alle 20. Giovedì 4 settembre presso lo stadio comunale “Degli Ulivi” di Andria si svolgerà la presentazione ufficiale della Fidelis Andria.

Non una semplice iniziativa per conoscere tutti i componenti della grande famiglia biancazzurra, bensì uno straordinario momento di condivisione con la tifoseria e chiunque porti nel cuore la passione per questa squadra e per questa città. Siamo alla vigilia di una nuova ed entusiasmante stagione sportiva, è importante la vostra preziosa presenza.