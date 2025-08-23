Un ultimo test prima di fare sul serio e in attesa di conoscere il primo avversario di stagione in Coppa Italia. Domenica pomeriggio alle 17, in uno stadio Degli Ulivi a porte chiuse, la Fidelis Andria farà i conti con stato di forma e resa degli schemi dopo un mese di lavoro e a una settimana dall’esordio ufficiale nell’annata sportiva 2025/26. Di fronte un Bitonto impegnato nel prossimo campionato di Eccellenza, a bordo campo le telecamere di Telesveva che trasmetterà in diretta social (Facebook e YouTube) la sfida con la telecronaca di Stefano Massaro e il commento tecnico di Peppino Ernesto.

Per mister Giuseppe Scaringella, a tre giorni dall’amichevole giocata al Sant’Angelo dei Ricchi con la Virtus Andria, altra occasione per toccare con mano i progressi fatti in queste settimane e varare, in asse con il direttore sportivo Gianni Califano, gli eventuali correttivi. La strada maestra sul piano tattico resta il 4-2-3-1, con il trio Labianca-Taurino-Leveque che potrebbe essere confermato nell’assetto di partenza alle spalle di Marquez. In difesa possibile conferma da centrale per Amoabeng, anche se Ronchi spinge per un posto. Valutazioni riguarderanno in particolare la zona mediana del campo, oggetto di valutazioni in questi giorni. L’ingaggio dell’ex Nardò Ciracì, classe 2004 al lavoro con la Fidelis da fine luglio, è sempre più vicino e garantirebbe a Scaringella un’opzione in più sulla corsia destra, che sia da laterale basso o alto. Così l’area mercato potrebbe valutare l’innesto di un rinforzo nel cuore delle operazioni, da valutare però senza fretta di qui alla fine delle contrattazioni.

Curiosità: il primo ostacolo nell’annata della Fidelis sarà uno dei due avversari designati dal calendario per le prime due giornate di campionato, che vedranno Allegrini e compagni sfidare domenica 7 settembre il Ferrandina in casa e una settimana dopo il Barletta al Puttilli. Proprio Barletta-Ferrandina, in calendario il 24 agosto alle 20.30, designerà la sfidante dei biancazzurri in Coppa nel match del 31 agosto. Aperitivo a una stagione che Telesveva seguirà molto da vicino: l’emittente trasmetterà infatti in diretta tv e social tutte le partite in trasferta della Fidelis, alla pari di quelle del Barletta, mentre quelle casalinghe saranno diffuse in differita televisiva.