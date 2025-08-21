Poco meno di un milione di euro derivanti da economie nelle risorse regionali trasferite alla Provincia BAT per l’attuazione del Programma Regionale per la Tutela dell’Ambiente per quattro differenti progetti con l’obiettivo di rafforzare la vigilanza contro l’illegalità ambientale. E’ questo il sunto degli atti d’indirizzo espressi dall’ente provinciale rispetto alla riprogrammazione di queste somme della regione a disposizione.

I quattro progetti prevedono in particolare oltre mezzo milione di euro per l’installazione di telecamere e lettori targa in collaborazione con le forze di polizia della BAT per controllare le strade provinciali. Obiettivo è soprattutto quello di individuare coloro i quali abbandonano rifiuti o commettono illeciti ambientali. Parallelamente l’ente ha previsto un progetto da 200mila euro per ripulire le strade provinciali invase dai rifiuti specialmente nelle piazzole di sosta.

Infine altri due interventi uno specifico riguardante il Gurgo di Andria con 100mila euro appostati con l’obiettivo di ripristinare l’accessibilità al sito, tutelare la biodiversità presente, rimuore rifiuti e valorizzarla. Per concludere altri 125mila euro saranno destinati invece alla creazione di un osservatorio provinciale sulla legalità ambientale per raccogliere e diffondere dati rilevanti per la collettività ma anche monitorare procedimenti amministrativi e promuovere iniziative di sensibilizzazione.

Il Servizio