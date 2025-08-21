Niente obiettivi, ma al tempo stesso niente limiti. Tradotto in altri termini: la Fidelis vuole “vivere alla giornata”, in vista del prossimo campionato di Serie D, naturalmente battagliando su tutti i campi.

Virtus Francavilla nella passata stagione, Fidelis nella nuova stagione. Terza volta ad Andria in carriera per Allegrini: esperienza da vendere e da mettere a disposizione dei più giovani.

Allegrini e non solo. Scaringella ha a disposizione come centrali di difesa anche Ronchi, Cipolletta, Amoabeng e Sorgente. Concorrenza agguerrita, in buona sostanza.

Capitano da decidere. Di sicuro, a prescindere da chi indosserà la fascia, i leader non mancano nella rosa della Fidelis.

Si avvicina l’inizio della stagione ufficiale. Esordio nel primo turno di Coppa Italia per la Fidelis contro la vincente del preliminare Barletta-Ferrandina: di sicuro non si giocherà domenica 31 agosto. Il 7 settembre c’è il battesimo in campionato contro il Ferrandina e poi il derby a Barletta. Domenica prossima, invece, primo approccio con il “Degli Ulivi” nell’amichevole contro il Bitonto: live social su Telesveva.