La città di Andria si prepara ad accogliere per la seconda volta un evento di grande rilevanza sociale e culturale: l’Inclusion Fest, un festival itinerante promosso dal Learning Sciences institute (LSi) dell’Università di Foggia che farà tappa qui l’11 settembre 2025. Sotto la guida esperta della prof.ssa Giusi Antonia Toto, ordinaria di Didattica e Pedagogia Speciale, questa iniziativa ambiziosa mira a stimolare una profonda riflessione e un’azione concreta sui temi cruciali della disabilità, neurodiversità ed equità sociale.

“L’Inclusion Fest non è solo un evento, è un catalizzatore di cambiamento culturale” afferma la prof.ssa Toto. “Il nostro obiettivo è creare un vero e proprio spazio di dialogo che si traduca in azioni tangibili, coinvolgendo attivamente esperti, accademici e l’intera comunità. Vogliamo promuovere una cultura dell’inclusione che permei ogni aspetto della società, partendo proprio dal sistema educativo”.

L’importanza di un ambiente educativo che valorizzi ogni individuo è ribadita dal prof. Luigi Traetta, professore associato dell’Università di Foggia: “Un contesto scolastico realmente inclusivo permette a ogni studente di realizzare pienamente il proprio potenziale, riconoscendo la diversità come una risorsa inestimabile”.

L’Istituto Comprensivo “Jannuzzi-Di Donna” di Andria ospiterà l’evento a partire dalle ore 16:00. L’iniziativa, realizzata e finanziata grazie al protocollo con l’ufficio del Garante dei diritti delle persone con disabilità della Regione Puglia, si aprirà con i saluti istituzionali.

Saranno presenti il Magnifico Rettore dell'Università di Foggia, Prof. Lorenzo Lo Muzio, la Prof.ssa Giusi Antonia Toto e il Prof. Luigi Traetta, seguiti dagli interventi di importanti autorità locali come il Sindaco, l'Assessore alla Disabilità del Comune di Andria e Antonio Giampietro, Garante dei diritti delle persone con disabilità della Regione Puglia.

Un momento clou della giornata sarà dedicato agli speech motivazionali, dove esperti e testimoni diretti condivideranno le loro esperienze personali e toccanti. Tra i relatori spiccano Michele Massimo Laforgia, psicosessuologo specializzato in sessualità e disabilità; l’attore inclusivo Mingo, noto per il suo impegno nella sensibilizzazione sulla disabilità e Nicola Basile dell’associazione Hi Nic, un partner fondamentale nell’organizzazione del festival.

La giornata si concluderà con uno spettacolo che unisce arte e inclusione, promettendo momenti di grande emozione. L’esibizione di Titti Ieva, una giovane con disabilità motoria, che ballerà con Gianpaolo Brescia della scuola di ballo paralimpico Monton de Estrellas, sarà un’esemplificazione vibrante della forza dell’inclusione. A seguire, la talentuosa cantante Barbara Crapolicchio offrirà una performance musicale intensa e coinvolgente.

Con la tappa di Andria, l’Inclusion Fest rafforza la sua missione di promuovere il dialogo e la solidarietà tra comunità, istituzioni e singoli individui. Questa iniziativa va oltre la semplice sensibilizzazione, puntando a generare un autentico movimento di cambiamento sociale e a consolidare la rete di cooperazione tra tutte le realtà coinvolte.

“Il cambiamento verso una società più inclusiva deve nascere da ciascuno di noi”, sottolinea la prof.ssa Toto, “e l’Inclusion Fest rappresenta un passo concreto e decisivo in questa direzione”.

Le prossime tappe del festival continueranno a esplorare nuove sfide e a coinvolgere sempre più territori, diffondendo una cultura dell’inclusione che non lasci indietro nessuno.