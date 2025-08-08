Pubblichiamo le dichiarazioni della consigliera regionale Di Bari in merito alla tragica morte dei ciclisti andriesi sulla SP231:

«Oggi Andria si è stretta attorno alle famiglie di Antonio Porro, Sandro Abruzzese e Vincenzo Mantovani, i tre ciclisti investiti uccisi domenica scorsa sulla provinciale SP 231, nei pressi di Terlizzi. In tanti, parenti, amici, volontari e concittadini, hanno voluto assistere ai funerali celebrati da don Mimmo Basile, vicario generale della diocesi, nella Cattedrale “Santa Maria Assunta”, in un clima di raccoglimento e profonda emozione. La città si è fermata per il lutto cittadino e per rendere omaggio a tre persone che tanto hanno fatto per la comunità. L’omelia di don Basile ha richiamato i valori positivi rappresentati da Sandro, Vincenzo e Antonio: impegno civile, spirito di solidarietà e volontariato. Tra le frasi più toccanti, lo slogan dell’Avis: ‘Il sangue non si versa, si dona’, trasformato oggi in metafora di speranza e rinascita nel ricordo delle vittime. Siamo vicini all’Avis e come istituzioni sentiamo ancora più forte il dovere di supportare le iniziative per la sensibilizzazione alla donazione di sangue, per cui tanto si spendevano Antonio, Sandro e Vincenzo. Dobbiamo trasformare il dolore e la rabbia per questa tragedia in rinnovato impegno a servizio della comunità, dei più fragili. Solo così riusciremo ad onorare la loro memoria».

Così la consigliera del M5S Grazia Di Bari al termine dei funerali di Antonio Porro, Sandro Abruzzese e Vincenzo Mantovani, celebrati questa mattina ad Andria nella Cattedrale “Santa Maria Assunta”.