Si conclude 0-7 il match tra ASD Montorio 88 e la Fidelis Andria. I biancazzurri battono i gialloneri nell’allenamento congiunto, primo test della stagione. Al 13’ del secondo tempo arriva il terzo gol della squadra andriese con una bella azione tra Barberini e Orlandi, di prima nel taglio per Trombino che segna la terza rete. Al 19’ l’angolo di Orlandi, sponda di Tsioungaris di testa, per il tap in di Cipolletta che finalizza il quarto gol. Al 33’ grazie all’imbucata perfetta di Trombino arriva la quinta rete per i biancazzurri ad opera di Labianca, che scarta un avversario e tira a giro sul secondo palo, è gol. E poi, azione di Tsioungaris che scarica per Trombino, Trombino di prima per Orlandi che si invola verso la porta e segna la sesta rete. In conclusione, punizione di Orlandi per Trombino che crossa al centro dove trova Lias Montero che realizza il settimo gol.