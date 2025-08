A pochi minuti di distanza dall’incidente sul lavoro sempre ad Andria, attorno alle 10,30, si è verificato anche un altro sinistro grave. In questo caso un uomo di 70 anni è precipitato all’interno del canalone “Ciappetta Camaggio” in via Palmiro Togliatti. L’anziano è stato soccorso rapidamente dall’intervento di una equipe sanitaria del 118 e dall’arrivo di una squadra di vigili del fuoco dopo l’allerta lanciato dalla Polizia Locale. Complesse infatti le operazioni di recupero prima del trasporto in codice rosso, in condizioni gravi, al “Bonomo”.

Da una prima ricostruzione degli agenti, infatti, l’uomo affetto da Alzheimer si sarebbe allontanato dalla propria abitazione ed a seguito della segnalazione dei familiari, preoccupati per la scomparsa, sono subito scattate le ricerche. Il 70enne è stato poi individuato e tratto in salvo grazie al proprio tempestivo intervento della Polizia Locale e dei Vigili del Fuoco.