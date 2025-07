Tante, tantissime novità: la proprietà e la rosa, in particolare. Non il tecnico della Fidelis Andria. Confermato per la terza stagione di fila Giuseppe Scaringella, che però sarà per la prima volta capo-allenatore sin dall’alba della stagione.

Tante novità in organico e alcuni graditi ritorni. Il più significativo è quello del difensore Jimmy Allegrini: esperienza da vendere a tonnellate, leadership da mettere a disposizione dei più giovani.

Ci ha messo poco per accettare la proposta della Fidelis, Allegrini.

Scaringella è soddisfatto del mercato di Gianni Califano.

Parco under completato con il terzino lituano Kirliauskas, 2007. E poi, chissà, anche il portiere 2008 del Parma, Giardino. Il mercato over al momento è terminato.

Via i proclami. Non c’è spazio nella Fidelis che sta nascendo. Solo tanto sudore.

Venerdì alle 18, al “Sant’Angelo dei Ricchi”, contro il Monopoli Primavera, il primo test. Dal 3 al 14 agosto i lavori si sposteranno nel ritiro abruzzese di Montorio al Vomano.

Il servizio.